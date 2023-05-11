Тривають бої за Бахмут, відбито численні атаки військ РФ в районі Мар’їнки – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 11 травня.

Згідно з повідомленням, основні зусилля армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка… На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. А на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони «відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка».

Триває чотириста сорок друга доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.