Російські сили відступають на окремих ділянках під Бахмутом: чи можуть ЗСУ оточити війська РФ

Бахмут: ЗСУ оточують війська РФ?

У Бахмуті російські сили на окремих ділянках відступили на 2 кілометри. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Натомість у ПВК «Вагнер» звітують про скорочення особового складу. Тим часом в Авдіївці російські сили пробують наступати.

Що відбувається на найгарячіших ділянках фронту сьогодні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

В Херсоні затримали корегувальників

Щодоби десятки обстрілів. Херсонщина потерпає від атак, сили РФ б'ють по житлових кварталах, фельдшерських пунктах та торгових центрах. Яка ситуація в області сьогодні та які результати тривалої комендантської години?

єВідновлення в застосунку «Дія»: як отримати грошову компенсацію

В Україні стартувала програма єВідновлення в застосунку «Дія», де можна отримати грошову компенсацію за ремонт пошкодженого внаслідок військових дій житла. Як працюватиме ініціатива, скільки часу триватиме перевірка заявок і хто отримає відшкодування першочергово – усі ці питання адресуємо урядовцям у нашій трансляції.

Євробачення: Imagine Dragons про Україну

На сцені Євробачення 2023 прозвучала повітряна тривога. Так українська співачка Альоша через пісню ще раз нагадала світові про війну в Україні.

Наша кореспондентка розкаже останні новини з головного пісенного конкурсу Європи.