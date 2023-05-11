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Російські сили відступають на окремих ділянках під Бахмутом: чи можуть ЗСУ оточити війська РФ

Сирський: у Бахмуті російські сили на окремих ділянках відступили на 2 кілометри
  • Бахмут: ЗСУ оточують війська РФ?

У Бахмуті російські сили на окремих ділянках відступили на 2 кілометри. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Натомість у ПВК «Вагнер» звітують про скорочення особового складу. Тим часом в Авдіївці російські сили пробують наступати.

Що відбувається на найгарячіших ділянках фронту сьогодні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

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