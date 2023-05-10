Столтенберг: не треба недооцінювати російські сили

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що, попри військову допомогу Україні, не треба недооцінювати російські сили.

«Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною тривалий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу», – сказав він в ефірі CNN.

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Столтенберґ зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна раніше доводила, що може деокупувати територію, яка перебувала під російським контролем. Наприклад, як це було на Харківщині чи Херсонщині.

Єнс Столтенберґ раніше також закликав не недооцінювати Росію у війні проти України.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.