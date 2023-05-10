Війна в Україні все більше протиставлятиме кількість та якість сил – голова військового комітету НАТО

Війна в Україні все більше буде битвою між великою кількістю погано навчених російських військ із застарілою технікою та меншими українськими силами з найкращим західним озброєнням та підготовкою. Про це, як передає Reuters, заявив у середу голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що зараз Росія розгортає значну кількість танків Т-54 – старої моделі, розробленої в роки після Другої світової війни.

«Але проблема в тому, що у них, як і раніше, багато Т-54. Тож... з погляду кількості, це проблема», – сказав Бауер після зустрічі головнокомандувачів збройних сил альянсу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

«Росіяни зосередяться, повинні зосередитися, на кількості, більшій кількості призовників. І мобілізують людей, не дуже добре навчених, включно із застарілою технікою. Але у великих кількостях», – сказав Бауер.

Тим часом, українці «зосередяться на якості, використовуючи західні системи озброєння та західну підготовку», каже посадовець НАТО.

«Я сказав би, що це буде велика різниця в найближчі місяці», – додав він.

Бауер зазначив, що воєначальники НАТО вкотре заявили про «неослабну підтримку» представнику України на зустрічі в Брюсселі.

«Немає жодних сумнівів у тому, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно», – сказав Бауер.

Раніше сьогодні в російському сегменті мережі Telegram та інших джерелах почали ширитися фейки про «нібито ліквідацію командувачів» ЗСУ, в тому числі головнокомандувача Валерія Залужного, що нібито він саме тому не зміг взяти участь у зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО в Брюсселі. У Міністерстві оборони України такі неправдиві повідомлення назвали хайпом і спробою деморалізації українських військ.

Замість Залужного члени військового комітету НАТО заслухали інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 196 310 своїх військових. Держсекретар США Ентоні Блінкен у лютому заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Але Москва не повідомляє офіційних даних про свої втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.