Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Війна в Україні все більше протиставлятиме кількість та якість сил – голова військового комітету НАТО

Український військовий запускає протитанкову ракету на Донеччині, листопад 2022 року

Війна в Україні все більше буде битвою між великою кількістю погано навчених російських військ із застарілою технікою та меншими українськими силами з найкращим західним озброєнням та підготовкою. Про це, як передає Reuters, заявив у середу голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що зараз Росія розгортає значну кількість танків Т-54 – старої моделі, розробленої в роки після Другої світової війни.

«Але проблема в тому, що у них, як і раніше, багато Т-54. Тож... з погляду кількості, це проблема», – сказав Бауер після зустрічі головнокомандувачів збройних сил альянсу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

«Росіяни зосередяться, повинні зосередитися, на кількості, більшій кількості призовників. І мобілізують людей, не дуже добре навчених, включно із застарілою технікою. Але у великих кількостях», – сказав Бауер.

Тим часом, українці «зосередяться на якості, використовуючи західні системи озброєння та західну підготовку», каже посадовець НАТО.

«Я сказав би, що це буде велика різниця в найближчі місяці», – додав він.

Бауер зазначив, що воєначальники НАТО вкотре заявили про «неослабну підтримку» представнику України на зустрічі в Брюсселі.

«Немає жодних сумнівів у тому, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно», – сказав Бауер.

Раніше сьогодні в російському сегменті мережі Telegram та інших джерелах почали ширитися фейки про «нібито ліквідацію командувачів» ЗСУ, в тому числі головнокомандувача Валерія Залужного, що нібито він саме тому не зміг взяти участь у зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО в Брюсселі. У Міністерстві оборони України такі неправдиві повідомлення назвали хайпом і спробою деморалізації українських військ.

Замість Залужного члени військового комітету НАТО заслухали інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 196 310 своїх військових. Держсекретар США Ентоні Блінкен у лютому заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Але Москва не повідомляє офіційних даних про свої втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG