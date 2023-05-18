Російські військові визнають продовження українських контратак на флангах Бахмута – ISW

Російське міністерство оборони стверджує, що в Бахмуті десантники РФ «досягли незначного прогресу», але на флангах поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута) тривають українські контрнаступальні дії. Про це на підставі аналізу даних із відкритих джерел пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Натомість очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин критикує військове відомство РФ за «неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій».

«Один з відомих мілітарі-блогерів (ідеться про заблокований в Україні телеграм-канал «Рыбарь» – ред.) поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер українських контратак у цьому районі», – вказують експерти ISW.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. Російські сили намагаються витіснити українських військових за межі міста, опір ЗСУ, за твердженнями українських воєначальників, не дає силам РФ активізувати дії на інших напрямках.