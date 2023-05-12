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Політика

Бахмутський напрямок: що відбувається?

  • ЗСУ просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. Це підтвердили у Міноборони. Ватажок «вагнерівців» Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Бахмут. ISW пише, що Росія відмовилася від ідеї оточити там українські сили. Що відбувається під Бахмутом і як проходили штурмові бої: прямі включення й ексклюзив кореспондентів Радіо Свобода.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • CNN повідомляє: ЗСУ розпочали підготовчі операції напередодні очікуваного контрнаступу. Російські «воєнкори» оголосили про початок контрнаступу ЗСУ. З чим пов'язані ці повідомлення?
  • У неділю 14 травня в Туреччині відбудуться президентські й парламентські вибори. Реджеп Таїп Ердоган, який правив країною останні 9 років, а до цього 11 років був прем'єром, може втратити владу. Чи це можливо? Що це означає для Туреччини і як позначиться на Україні? Докладніше – у «Свобода Live».

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