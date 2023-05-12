Бахмутський напрямок: що відбувається?

Били з «градів», авіації та труїли газом: як військові РФ наступали на Слов'янськ (відео)

11 травня у селі Богородичне Святогірської громади вшанували живих, згадали зниклих безвісти та загиблих воїнів, які захищали підступи до Слов'янська на лінії оборони між селами Долина і Богородичне.