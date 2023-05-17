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Україна

Усе на Бахмут: як Росія намагається рятувати фланги своєї армії

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляє про просування своїх бойовиків всередині Бахмута. В ЗСУ цього не заперечують

Українські сили просуваються на флангах навколо Бахмута, а Росія намагається це зупинити, стягуючи туди нові підрозділи.

Про ситуацію під Бахмутом і про те, чому там вирішується доля українського наступу, дивіться у програмі Донбас. Реалії.

Коментують:

  • Іван Ступак, експерт
  • Дмитро Дурнєв, журналіст видання «Спектр»
  • Мар'ян Кушнір, військовий кореспондент Радіо Свобода

Лише за останню добу ЗСУ просунулись на 500 метрів під Бахмутом, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Черявий.

«Наші бійці завдають ворогові максимальних втрат і навіть контратакують. Загарбники активно готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди», – сказав він в ефірі 24 каналу і назвав нинішній період оборони Бахмута – найважчим.

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин теж заявляє про просування своїх бойовиків: не зовні, а всередині Бахмута. Свій прогрес він оцінює у 100-200 метрів на день, заявляючи, що витісняє Сили оборони України із багатоповерхової забудови у західній частині Бахмуту.

Просування супротивника у місті є, цього українське командування не заперечує. Але загалом на напрямі армія України вже відвоювала близько 20 квадратних кілометрів, і ці позиції вдається утримувати – це найсвіжіші дані заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Російські воєнкори заспокоюють російську телеаудиторію, мовляв Росія намагається посилити фланги новими підрозділами, стягнутими з інших напрямків.

У розпал важких боїв з Бахмут, який Кремль уже кілька місяців як збирався захопити, у Держдумі РФ вигадали, як провести так звані вибори на окупованих територіях навіть в умовах воєнного стану.

17 травня російський парламент ухвалив поправку, яка дозволяє вибори під час воєнного стану після консультацій ЦВК з Міноборони та ФСБ. Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія назвала своїми «новими суб'єктами».

  • Чому Кремлю так важливо провести псевдовибори в окупації, якщо політична конкуренція насправді в Росії – відсутня?
  • Чи Путін змінюватиме гауляйтерів захоплених територій?
  • Які можливості сил, які Росія зараз додатково стягує під Бахмут і звідки вона їх знімає?

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