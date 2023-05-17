Усе на Бахмут: як Росія намагається рятувати фланги своєї армії

Українські сили просуваються на флангах навколо Бахмута, а Росія намагається це зупинити, стягуючи туди нові підрозділи.

Про ситуацію під Бахмутом і про те, чому там вирішується доля українського наступу, дивіться у програмі Донбас. Реалії.

Коментують:

Іван Ступак, експерт

Дмитро Дурнєв, журналіст видання «Спектр»

Мар'ян Кушнір, військовий кореспондент Радіо Свобода

Лише за останню добу ЗСУ просунулись на 500 метрів під Бахмутом, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Черявий.

«Наші бійці завдають ворогові максимальних втрат і навіть контратакують. Загарбники активно готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди», – сказав він в ефірі 24 каналу і назвав нинішній період оборони Бахмута – найважчим.

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин теж заявляє про просування своїх бойовиків: не зовні, а всередині Бахмута. Свій прогрес він оцінює у 100-200 метрів на день, заявляючи, що витісняє Сили оборони України із багатоповерхової забудови у західній частині Бахмуту.

Просування супротивника у місті є, цього українське командування не заперечує. Але загалом на напрямі армія України вже відвоювала близько 20 квадратних кілометрів, і ці позиції вдається утримувати – це найсвіжіші дані заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Російські воєнкори заспокоюють російську телеаудиторію, мовляв Росія намагається посилити фланги новими підрозділами, стягнутими з інших напрямків.

У розпал важких боїв з Бахмут, який Кремль уже кілька місяців як збирався захопити, у Держдумі РФ вигадали, як провести так звані вибори на окупованих територіях навіть в умовах воєнного стану.

17 травня російський парламент ухвалив поправку, яка дозволяє вибори під час воєнного стану після консультацій ЦВК з Міноборони та ФСБ. Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія назвала своїми «новими суб'єктами».