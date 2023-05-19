Українська тенісистка відмовилася потиснути руку російській суперниці після перемоги у півфіналі турніру

Українська тенісистка Ангеліна Калініна відмовилася потиснути руку російській суперниці після перемоги в півфіналі турніру Rome Masters в Італії, повідомляє CNN.



«Ми не потиснули руки, тому що дівчина з Росії. Не секрет, чому я не потисла, адже ця країна напала на Україну», – сказала Калініна журналістам після матчу проти росіянки Вероніки Кудерметової.



Кудерметова на запитання про ставлення до Калініної та вплив «політичного підтексту» відповіла: «Ось ми спортсмени. Ми тут, і нам подобається те, що ми тут робимо. Неважливо, з якої ти країни. Ми спортсмени і все. Ми тут, щоб грати в теніс».

Калініна, яка прибула на турнір під 47-м місцем у світовому рейтингу проти Кудерметової на 12-му місці, перемогла в трьох сетах.



26-річна українка розповіла, що біля тенісної академії, де працюють її батьки в Києві, вибухнула бомба. Вона також розповіла, що її дідусь і бабуся переїхали з Нової Каховки, її рідного міста, після вибуху біля їхнього будинку.

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У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Комітет назвав низку умов допуску спортсменів, зокрема, такі спортсмени мають виступати індивідуально (без допуску до командних змагань), а також не повинні підтримувати вторгнення в Україну.