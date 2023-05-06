Міжнародна федерація дзюдо не допустила 8 росіян на чемпіонат, який бойкотують українці

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) відмовила вісьмом росіянам в акредитації на чемпіонат світу, який 7 травня стартує в столиці Катару Досі. Про це, як інформує AFP, повідомив генеральний директор федерації Влад Марінеску, уточнивши, що йдеться не про спортсменів.

«Жодних спортсменів. Це допоміжний персонал, тренери, глави делегацій. Особи… які мали певну причетність до керівництва країни», – сказав функціонер IJF.

Чемпіонат у Досі стане першим великим міжнародним змаганням, на якому знову візьмуть участь російські та білоруські спортсмени, яких не допускали до більшості стартів після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські спортсмени на знак протесту проти допуску росіян і білорусів бойкотують світову першість.

«Я шкодую, що українські спортсмени не зможуть взяти участь. Ми були б дуже раді їхній участі», – сказав Марінеску.

Рішення скасувати заборону ухвалене за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Українська федерація заявляла, що частина російських дзюдоїстів, заявлених на чемпіонат у Катарі, є військовослужбовцями російської армії (наприклад, належать до ЦСКА – Центрального спортивного клубу армії – ред.)

Марінеску сказав, що всі допущені до змагань росіяни є професійними спортсменами.

«Висновки показали, що не знайдено доказів будь-якої провоєнної пропаганди в будь-якій з їхніх соціальних мереж, і ми отримали довідки про роботу, які показують, що з 2020 року дотепер усі спортсмени працюють у федеральному тренувальному центрі», – твердить генеральний секретар IJF.

Російські дзюдоїсти в Катарі змагатимуться без прапора, а в разі перемоги не лунатиме їхній гімн. «Вони тут як нейтральні та незалежні спортсмени», – наголосив Марінеску.

Президент Росії Володимир Путін був почесним президентом IJF з 2008 року, його не було відсторонено від цієї посади в 2022 році. У вересні 2022 року боротьба дзюдо була одним із останніх видів спорту, який оголосив про недопуск до змагань росіян і білорусів.