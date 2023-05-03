«Комісія була тільки на папері» – Гутцайт про допуск російських і білоруських спортсменів до змагань

Федерація дзюдо України повідомила, що зобов’язана відізвати заявку збірної України на участь у чемпіонаті світу з дзюдо в Досі (Катар), що відбудеться з 7 до 14 травня. Причина – участь під нейтральними прапорами спортсменів з Росії та Білорусі.

Тема участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях – одна із найбільших дискусійних, хоча одностайної позиції у світовому співтоваристві з цього приводу немає.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів, що робить українська сторона для того, щоб впливати на міжнародні спортивні організації у питанні недопуску російських спортсменів та у яких федераціях досі найбільш відчутний вплив Росії.

– Пане Гутцайт, через присутність російських і білоруських спортсменів, хай навіть і під нейтральним прапором, Україна скасувала заявку на участь у Чемпіонаті світу з дзюдо. Як на такий бойкот будуть реагувати у світі? І чому саме бойкот? Невже не було інших способів якось вплинути на спокій?

– Інші способи були. З першого дня ми працюємо над тим, щоб росіян і білорусів взагалі у видах спорту не було на всіх міжнародних арені. І, дякуючи Міжнародному олімпійському комітету, так і відбувалося, що майже більше року росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях.

Допоки йде війна, не місце росіянам і білорусам на міжнародних змаганнях. Але так відбувається в міжнародному світі

Ви зазначили, що вже наші спортсмени в Монголії пропустили міжнародний турнір з дзюдо, тому що там вже була спроба допустити росіян і білорусів на ці змагання. Але на той час Національний олімпійський комітет, я як міністр втрутилися спокійно. Ми написали листи, звернулися до міжнародних федерацій, до Міжнародного олімпійського комітету. І відразу після турніру вже не було на наступних змаганнях росіян і білорусів.

На жаль, після зміни рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету зараз ми бачимо, що зараз вже допускають росіян і білорусів на ці змагання. Ми працюємо, ми працюємо і будемо працювати, що, допоки йде війна, не місце росіянам і білорусам на міжнародних змаганнях. Але так відбувається в міжнародному світі.

Я вчора вже підписав лист і зробив до МОК зі всіма прізвищами, які допускають з Росії, які є військовослужбовцями, які не засуджують війну, а вони ще сприяють цій війні. Очікуємо на результат

Ви вже зазначили, що відмовилася федерація від участі в Чемпіонатах світу, які будуть проходити в Досі. Тому я вчора вже підписав лист і зробив до Міжнародного олімпійського комітету зі всіма прізвищами, які допускають з Росії, які є військовослужбовцями, які не засуджують війну, а вони ще сприяють цій війні. Тому ми зараз очікуємо на результат від Міжнародного олімпійського комітету.

– Пане Гутцайт, як ця перевірка проводиться? Як розуміти, хто з них, наприклад, наближений до «Росгвардії», хто не наближений? Яка процедура цієї перевірки?

– Кожна міжнародна федерація окремо створює комісії, на яких вони розглядають дані, хто є військовослужбовцем, хто є військовослужбовцем клубу ЦСКА або «Динамо», або ФСБ. Потім вони надають рекомендації, чи допускати, чи не допускати.

У Федерації дзюдо була лише на папері створена комісія, тому що допустили всіх, хто потрапив на Чемпіонат світу з РФ

Тут у цій ситуації, у Федерації дзюдо ми бачимо, що взагалі була лише на папері створена комісія, тому що допустили всіх, хто потрапив на Чемпіонат світу з Російської Федерації. Їх усіх допустили. І вони будуть брати участь у Чемпіонатах світу.

Але вчора ми всі докази зібрали, які нам надіслала українська федерація. Ми розмовляли з президентом української федерації Михайлом Кошляком щодо цієї неприпустимої ситуації. Учора ми вже надіслали всі ці списки до Міжнародного олімпійського комітету, щоб Міжнародний олімпійський комітет вже втрутився, розібрався, як це все відбувається. Тому що вони надають приклад усім іншим федераціям практично на папері створювати комісії, на папері все це розглядати і допускати всіх охочих до участі в міжнародних змаганнях.

Зараз не на часі повернення взагалі російських і білоруських спортсменів на міжнародний рівень

Тому ми ще раз кажемо, я ще раз підкреслив, ваші листи до Міжнародного олімпійського комітету, що зараз не на часі повернення взагалі російських і білоруських спортсменів на міжнародний рівень. І як це буде відбуватися... Тому що це буде створювати реальні проблеми в усьому світі для всіх спортсменів у всьому світі. Тому що багато країн світу нас підтримують, багато спортсменів нас підтримують щодо неповернення росіян і білорусів.

– Пане Гутцайт, а чому так відбувається, що в міжнародному спорті немає одностайної позиції щодо участі спортсменів Російської Федерації та Білорусі у змаганнях? Тобто або брати участь, або не брати участь – постійно це отримує велику кількість перепитів. І українська сторона звертатися повинна. Чи говорить це про те, що вплив Росії на міжнародний спорт залишається?

– На жаль, не всі країни нас підтримують. І багато країн з Азії, Африки, Латинської Америки, які, на жаль, вважають, що спорт поза політикою.

– Чи багато всіх міжнародних комітетів сьогодні, з вашої точки зору, з того, що ви знаєте, піддаються впливу Росії? Можливо, очікують їх саме громадяни Російської Федерації або вони мають тісніші зв’язки, для прикладу, з Російською Федерацією?

Вони є впливовими у деяких видах спорту

– На жаль, так і є, що Російська Федерація багато років працювала над тим, щоб їхні члени входили у виконкоми міжнародних федерацій або були в керівних комісіях або суддях. Багато років вони працюють над тим, що потрібно і нам працювати і робити. Ми кажемо, що всім нашим членам всеукраїнських федерацій потрібно теж працювати, входити у виконкоми, входити в комісії, очолювати комісії. Це дуже важлива робота, щоб потім керувати в цих видах спорту разом з іншими країнами.

Тому, на жаль, вони є впливовими у деяких видах спорту. І ми бачимо, що вони... в дзюдо, і в боротьбі, і у фехтуванні, і в боксі – там, де є російські президенти, де очікують у багатьох видах спорту їхні члени. Розумієте? Тому це складно, але потрібно працювати. Треба працювати і робити свою справу.

– Неодноразово, для прикладу, і Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України у справах з прав людини, і політичні експерти казали, що російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення показало недієвість ООН, після завершення війни цю інституцію обов’язково потрібно реформувати. Як ви вважаєте, в міжнародній спортивній площині чи потрібно також реформувати, можливо, законодавчу базу або підходи до того, як має працювати міжнародний спорт?

Потрібно, щоб їх відсторонили за те, що вони порушили хартію

– Це дуже складне питання. Але я знаю тільки одне, що коли країна порушує олімпійське перемир’я, а Росія його порушила вже тричі, тобто під час Олімпійських ігор у 2008 році вони зайшли в Грузію, під час 2014 року вони зайшли в Україну, окупували Крим, Луганську та Донецьку області, під час початку Параолімпійських ігор у 2021-2022 роках вони розпочали повномасштабну війну, то вони зруйнували хартію Міжнародного олімпійського комітету. Вони порушили перемир’я. Тому потрібно, щоб вся ця інституція діяла, щоб їх відсторонили за те, що вони порушили хартію.

А зараз так відбувається, що вже про це забули і допускають росіян і білорусів! Розумієте? Тобто є подвійні стандарти. Тому ми наголошуємо ще раз, що коли країни порушують хартію Міжнародного олімпійського комітету, вони порушують олімпійське перемир’я, то їм не місце в олімпійському спорті.

– А українські спортсмени, для прикладу, дзюдоїсти, постраждали від того, що Україна оголосила бойкот і не брати участь у Чемпіонаті світу?

– Усі спортсмени бажають брати участь у всіх змаганнях. Вони тренуються, вони готуються. І дякуючи тільки, щоб всі спортсмени зрозуміли, і я теж це все розумію, щоб всі тренери зрозуміли, всі федерації і взагалі всі українці, що тільки завдяки ЗСУ ми можемо зараз з вами розмовляти про спорт, про участь у змаганнях, про те, що вони готуються, тренуються і є бажання їхати на міжнародні змагання.

Тому я впевнений, що для нас найголовніше – це перемога у війні. А я впевнений, що всі наші спортсмени як готувалися, так і будуть готуватися, так і будуть брати участь. І мені дуже хочеться, і ми робимо все для того, що Міжнародний олімпійський комітет не ухвалить рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх. Сподіваємось, що все ж таки Міжнародний олімпійський комітет їх не допустить, і ми будемо брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.