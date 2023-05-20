ОК «Південь»: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські військові збільшили чисельність підводних ракетоносіїв у Чорному морі, йдеться в повідомленні Оперативного командування «Південь» Владислава Назарова.

«Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі вдвічі: наразі на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома «Калібрами», – повідомив Назаров.

Він наголосив, що «враховуючи посилення розвідувальної активності армії РФ за допомогою безпілотників та наявну інформацію про ймовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги».

«Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати та не висвітлювати те, що зорієнтує ворога», – наголосив спікер.

За тиждень, що минає, ВМС зафіксувало прохід Керч-Єнікальською протокою 170 суден в інтересах Росії до Чорного моря і ще 159-ти – до Азовського.

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр».