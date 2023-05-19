У Чорному морі зараз три російські ракетоносії – ВМС

На 10 ранку 19 травня Росія тримала в Чорному морі шість кораблів, повідомляють Військово-морські сили України.

Серед них – три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 16 ракет.

«У Азовському морі знаходиться два ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить – вісім ракет; у Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить – чотири ракети», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Росія продовжує виробляти ракети – в ГУР назвали цифри

За тиждень, що минає, ВМС зафіксувало прохід Керч-Єнікальською протокою 170 суден в інтересах Росії до Чорного моря і ще 159-ти – до Азовського.

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр».