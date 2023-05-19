За добу російські війська втратили понад 600 військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 660 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 травня.

Українське командування оцінює втрати російських військ від 24 лютого 2022 року в близько 201 760 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

3 777 танків (+4 за останню добу)

7 377 бойових броньованих машин (+4)

3 210 артилерійських систем (+12)

564 реактивних систем залпового вогню (+1)

319 засобів протиповітряної оборони (+1)

308 літаків

294 гелікоптери

2 769 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)

1 011 крилатих ракет (+21)

18 кораблів і катерів

6 083 автомобілів і автоцистерн (+10)

419 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.