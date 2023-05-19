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Щонайменше троє загиблих і 16 поранених цивільних унаслідок обстрілів РФ – дані ОВА за добу

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, Донецька область, квітень 2023 року

За минулу добу загинули щонайменше троє цивільних, ще 16 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів, свідчать дані військових адміністрацій прифронтових областей України.

«За 18 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Костянтинівці та Великій Новосілці. Ще девʼять людей в області дістали поранення», – інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У селі Циркуни Харківської області внаслідок ракетного удару загинув 52-річний чоловік, ще двоє людей поранені, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також є поранені внаслідок влучань у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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