«Ситуація останніми днями важка» – голова Луганської ОВА про підконтрольну Україні територію регіону

На підконтрольній Україні території Луганської області ситуація останніми днями є важкою, але контрольованою, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Противник безжально лупить по населених пунктах і по позиціях – це і по Невському, і по Білогорівці, і по інших наших населених пунктах, які зараз є деокупованими. Якщо казати лише про артудари, то за вчора – 94 удари, 5 авіаційних ударів на ті 14 наших пунктів, в яких ще перебувають люди – це понад 100 осіб», – сказав Лисогор.

«Вчора якраз ми тільки завезли туди додаткове харчування, ліки і воду. На сьогодні ще не отримали – і дай Бог щоб не отримали – інформацію про поранених. Але вчора, повертаючись після завезення гуманітарного вантажу, чотирьох громадян вже забрали. Вже їх підхопили на Харківщині, двоє до своїх рідних поїхали, двох зараз наші соціальні служби транспортують до місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб», – додав голова ОВА.

Російським військам під час повномасштабного вторгнення в Україну вдалося захопити майже всю територію Луганщини. Понад 90% території регіону перебуває під окупацією.