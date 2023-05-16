Сільськогосподарські угіддя України можуть на роки стати непридатними через міни – Червоний Хрест

Нерозірвані бомби, снаряди і міни не лише загрожують людському життю в Україні, але й можуть зробити багато родючих сільськогосподарських угідь непридатними для використання на роки, заявив Червоний Хрест 16 травня.

Міжнародний комітет Червоного Хреста попередив, що міни і снаряди, що не розірвалися, можуть мати серйозні довгострокові наслідки для сільського господарства, життєво важливої частини економіки країни.

«Фермери часто стикаються з неможливим вибором. Щодня їм доводиться вирішувати, чи ризикувати своїм життям, щоб вирощувати врожай, чи ризикувати втратою доходу і засобів для утримання сім’ї», – сказав Ендрю Дункан, керівник київського відділу МКЧХ із забруднення зброєю, журналістам у Женеві по відеозв’язку з української столиці.

Як повідомляє агентство AFP, за словами Дункана, забруднення мінами відбувається швидше, ніж залишки зброї можуть бути знешкоджені.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.