ЗАЕС всьоме залишилася без живлення через нічний обстріл Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини Запорізька атомна електростанція знову залишилася без живлення, повідомила компанія «Енергоатом» 22 травня.

За повідомленням, о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська потужністю в 750 кіловат, з якої живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС. Це сьомий раз, коли ЗАЕС працює без зовнішнього живлення.

«Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався», – повідомляє «Енергоатом».

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Якщо живлення не відновиться протягом цього часу, компанія припускає «аварію з радіаційними наслідками для всього світу».

Оператор вимагає повернення ЗАЕС під контроль України та виведення з неї та з міста-супутника Енергодару російських військ.

Російські війська вночі та вранці 22 травня випустили 16 ракет і 20 дронів-камікадзе по Дніпропетровщині, повідомили раніше Повітряні сили. Внаслідок атаки кілька людей отримали поранення.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілах станції.