«Новий рівень абсурду»: окупанти заборонили персоналу ЗАЕС спілкуватися між собою – «Енергоатом»

Російські окупанти «майже щодня посилюють правила роботи та перебування працівників» на Запорізькій атомній електростанції. Тепер персоналу заборонили навіть спілкуватися між собою, повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«Після нещодавно впровадженої заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС, російські терористи виходять на новий рівень абсурду – запроваджують для персоналу ще більш безглузді обмеження», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Енергоатому», наразі на на Запорізькій АЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі співробітників. Але те, як саме має працювати станція, «вирішують озброєні охоронці – вони ретельно перевіряють атомників перед зміною, дозволяють їм проходити на робочі місця виключно естакадою, забороняють переміщуватися територією ЗАЕС і навіть виходити на вулицю».

«Також російські окупанти вимагають, аби працівники на роботі дивилися лише прямо перед собою», – зазначають у пресслужбі.

Причиною нових заборон, які дуже ускладнюють робочу комунікацію між працівниками Запорізької АЕС, «Енергоатом» називає те, що «окупанти намагаються замаскувати свої вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції».

Через окупацію Росією частини південних територій України та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.