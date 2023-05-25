36 із 36 – Повітряні сили повідомили про збиття всіх дронів Shashed уночі 25 травня

У ніч на 25 травня 2023 року російські військові атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, усі ці безпілотні літальні апарати були збиті, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави», – вказано в повідомленні.

У низці регіонів України пізно ввечері 24 травня оголосили повітряну тривогу. Спершу попередження про небезпеку стосувалося Києва, Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, а також Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської і частково Дніпропетровської областей.

Пізніше про небезпеку оголосили і в Рівненській, Хмельницькій і Одеській областях, а ще згодом – Волинській, Тернопільській, Вінницькій і Львівській.