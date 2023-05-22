Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Дніпропетровщина під ударом: в Силах оборони розповіли, чим вночі атакували область

Дніпропетровщина під ударом: в Силах оборони розповіли, чим вночі атакували область
Embed
Дніпропетровщина під ударом: в Силах оборони розповіли, чим вночі атакували область

No media source currently available

0:00 0:03:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Постраждали 7 людей, руйнувань зазнали 9 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, зауважив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Чи не найбільших руйнувань, мовиться, зазнала Іларіонівська громада – там впали уламки БПЛА та ракет.

Вночі війська РФ випустили по Дніпропетровській області 20 ударних безпілотників та 16 ракет різних типів, повідомила 22 травня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

В Оперативному командуванні «Південь» переконані: у такий спосіб російські війська намагаються знайти вразливі місця української ППО, саме тому застосовують на одному напрямку повітряні атаки різних типів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Нагору
XS
SM
MD
LG