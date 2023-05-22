Дніпропетровщина під ударом: в Силах оборони розповіли, чим вночі атакували область

Вночі війська РФ випустили по Дніпропетровській області 20 ударних безпілотників та 16 ракет різних типів, повідомила 22 травня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

В Оперативному командуванні «Південь» переконані: у такий спосіб російські війська намагаються знайти вразливі місця української ППО, саме тому застосовують на одному напрямку повітряні атаки різних типів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.