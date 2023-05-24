У декількох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі попередження про дрони

У низці регіонів України пізно ввечері 24 травня оголосили повітряну тривогу. Наразі попередження про небезпеку стосується Києва, Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, а також Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської і частково Дніпропетровської областей.

Влада просить громадян пройти в укриття.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що є «небезпека застосування ворожих БпЛА».

«Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Цього місяця армія РФ активізувала нічні атаки із застосуванням ракет і дронів по Україні.

Британська розвідка днями заявила, що посилення Росією ракетних ударів вглиб України може свідчити про намагання послабити протиповітряну оборону.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня повідомив, що українські військові збили майже 900 іранських дронів «Шахед» із 1160 застосованих російськими військами проти українських міст і сіл.