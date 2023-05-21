Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі та може атакувати – Гуменюк

Росія вивела в Чорне море додатковий ракетоносій з «Калібрами», а також посилює розвідку безпілотниками, йдеться в повідомленні речниці Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вчора надвечір (20 травня – ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало два підводних човна, два ракетоносії – це вісім ракет типу «Калібр», – зазначила Гуменюк.

За її словами, російські військові намагаються «наростити напруження на тлі саміту G7 в Японії», куди поїхав президент України Володимир Зеленський. Гуменюк не виключає, що «армія РФ може вдатися до атак».

«Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації», – заявила речниця.

Також, за її словами, армія РФ активізувала розвідку дронами. Вона пояснила, що російські військові почали «активно збирати інформацію після заяв про підготовку України до контрнаступу».

За тиждень, що минає, ВМС зафіксувало прохід Керч-Єнікальською протокою 170 суден в інтересах Росії до Чорного моря і ще 159-ти – до Азовського.

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр».