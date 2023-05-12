Росія тримає до 12 ракет у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія вивела в Чорне море один надводний і один підводіний ракетоносії, повідомляє оперативне командування «Південь» увечері 12 травня.

«Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу «Калібр». Рівень ракетної небезпеки – підвищений», – повідомляє командування.

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Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вранці 11 травня Військово-морські сили повідомляли про вісім російських кораблів у Чорному морі із загальним залпом до 16 ракет. Водночас вранці в п’ятницю ракетоносіїв там не фіксували.