Росія формує нову мотострілецьку бригаду в Ставропольському краї – Генштаб

Російські війська здійснили 36 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечер 12 травня. Бахмут і Мар’їнка лишаються в центрі бойових дій.

«Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки… На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони відбивали атаки російських військ в районі Мар’їнки.

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На півдні російська армія продовжує оборонні дії, але також обстрілює населені пункти Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За спостереженнями штабу, збройні сили Росії, окрім доукомплектування наявних підрозділів, формують нові частини.

«У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей», – йдеться в зведенні.

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Командування також звітує про чотири удари по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки, а також удари ракетних і артилерійських військ по російських військах і техніці.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила понад 197 тисяч військових особового складу. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.