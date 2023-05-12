У Криму впав російський військовий вертоліт, обидва пілоти загинули

У окупованому Криму впав російський вертоліт Мі-28, повідомляють російські медіа з посиланням на міністерство оборони Росії 12 травня.

За повідомленнями, це сталося в Джанкойському районі. Обидва льотчики загинули, на землі постраждалих і руйнувань не було.

За даними російського Міноборони, вертоліт виконував плановий навчальний політ без боєкомплекту, попередньо причиною падіння стала відмова техніки.

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На місце виїхала комісія командування повітряно-космічними силами Росії для з’ясування обставин.

Останнім часом у Росії сталося кілька катастроф військових літаків, зокрема з жертвами серед мирних жителів. Зокрема, в квітні в Мурманській області розбився військовий літак МіГ-31, обидва пілоти встигли катапультуватися.