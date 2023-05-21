Ракетні удари армії РФ спрямовані на послаблення української ППО – британська розвідка

Російські військові посилили ракетні удари вглиб України, що може свідчити про намагання послабити протиповітряну оборону, йдеться в звіті британської розвідки.

Аналітики зауважують, що Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати під час ракетних ударів. Серед них є БпЛА SuperCam російського виробництва, «які відносно дешеві та мають достатню дальність, щоб пролетіти над цілями крилатих ракет», кажуть британські розвідники.

«Росія, найімовірніше, вдалася до такої тактики, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити наведення на ціль», – зазначають у Міноборони Британії.

За оцінкою британських аналітиків, «повільний і неефективний процес націлювання був головною слабкістю російських військових у їхніх діях в Україні».

«Однак повільні розвідувальні БпЛА дуже вразливі для української ППО», – констатують у Міноборони Британії.

У травні почастішали атаки території України російськими військовими за допомогою крилатих ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр».