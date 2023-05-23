«Путін діє, як Сталін». Росія «узаконила» депортацію українців із окупованих територій

Що означає новий російський закон про примусове переміщення людей з територій, де діє воєнний стан? Що загрожує жителям окупованих територій України, які проти переїзду до РФ? В яких російських регіонах вже перебувають депортовані українці, і чи можуть вони звідти повернутися до України, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Держдума Росії ухвалила у третьому читанні законопроєкт, що дозволяє примусове «переміщення» людей з територій, де діє воєнний стан. Документ передбачає, що за указами президента Росії на території, де введено воєнний стан, вживаються такі заходи, як адміністративне затримання на термін до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ.

Також у законопроєкті йдеться про те, що «указами російського президента при воєнному стані застосовується примусове та контрольоване переміщення населення на території, де воєнний стан не запроваджено». Як відомо, указом російського президента Володимира Путіна воєнний стан був запроваджений у жовтні минулого року на окупованих РФ територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

воєнний стан був запроваджений у жовтні минулого року на окупованих РФ територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Голова комітету Ради Федерації Росії з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас 16 травня у своєму телеграм-каналі написав, що ці поправки спрямовані начебто на «забезпечення реалізації виборчих прав людей», які живуть на окупованих територіях. Згідно із законопроєктом, вибори та референдуми можуть проводитися як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і на частині такої території. До цього вибори та референдуми при воєнному стані проводитися не могли. Голова комітету з державного будівництва російської Держдуми Павло Крашенінніков , коментуючи новий законопроєкт, заявив, що восени 2023 року на окупованих територіях мають відбутися вибори. Для цього потрібно ухвалити необхідні поправки.

16 травня у своєму телеграм-каналі написав, що ці поправки спрямовані начебто на «забезпечення реалізації виборчих прав людей», які живуть на окупованих територіях. Згідно із законопроєктом, вибори та референдуми можуть проводитися як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і на частині такої території. До цього вибори та референдуми при воєнному стані проводитися не могли. Голова комітету з державного будівництва російської Держдуми , коментуючи новий законопроєкт, заявив, що восени 2023 року на окупованих територіях мають відбутися вибори. Для цього потрібно ухвалити необхідні поправки. На зміни у російському законодавстві щодо окупованих територій відреагував міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він вважає, що в такий спосіб «Росія узаконює депортацію» жителів цих територій. Федоров зазначив, що в Росії вигадують нові закони, аби «прикрити беззаконня», яке чиниться в окупованих регіонах. В ефірі телемарафону 20 травня міський голова Мелітополя також розповів, що «російські військові почали самостійно обстрілювати окуповані міста, аби виправдати й прискорити депортацію».

«Методи радянських часів»

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що російська влада застосовує до людей такі ж методи, як і радянська свого часу, згадавши депортацію криміськотатарского народу з Криму у 1944 році.

Ще один «цвях в кришку труни Путіна»

Вони відселяють всіх, хто не згоден з їхнім рішенням. Це позиція Сталіна й позиція радянського тоталітарного режиму, який продовжує Путін. Тому тут нічого такого дивного немає. Ми повернемо всіх людей, яких примусово вивезуть, виженуть з їхньої землі. Україна поверне, в тому числі й Крим. По-друге, це ще один, як кажуть, «цвях в кришку труни Путіна» на міжнародній арені, в тому ж самому Гаазькому трибуналі», – зауважив він.

«Тиск і підкуп»

Російські окупаційні сили застосовують різноманітні методи тиску на жителів окупованих територій, розповідає Толоконніков. Це зокрема російська паспортизація, яка обмежує людей в отриманні соціальних послуг. На думку спікера, це «демонструє зневагу російської влади до жителів окупованих територій».

«Вони принижують людей, вони вивозять їх на катівні та пробують вибивати проукраїнську позицію з них», – стверджує Толоконніков.

Відомо про низку випадків, коли жителі Херсонщини, які погодилися виїхати до Росії, пошкодували про таке рішення, додав представник ОВА.

Люди виїжджають і не повертаються, не зрозуміло, де вони і що з ними

«Людей запрошували й казали, що ось поїхали, тут буде класно, вам там безплатно нададуть і житло, і виплати будуть. Але люди, коли приїжджали кудись на Зауралля, побачили, що там нічого немає – ні світла, ні газу, але назад вже дороги не було. Тому що є наказ, вони підписали все це, і тепер, як кажуть, розробляйте цілину. Або знаходять пенсіонерів, яким кажуть: «Поїхали, ми вам зробимо безкоштовну операцію». Люди виїжджають і не повертаються, не зрозуміло, де вони і що з ними. Такі факти є, і вони постійні», – зазначив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Антиконституційний закон»

Депутат Запорізької обласної ради, адвокат Сергій Лишенко називає новий закон Держдуми Росії «юридично нікчемним» навіть з російської точки зору.

Навіть в такій державі як РФ, в їхній Конституції, не скасована свобода переміщення. Тобто цей закон є антиконституційним

«Це фікція, тому що цей закон не може поширюватися на територію іншої держави, бути обов’язковим для виконання іншою державою, громадянами іншої держави. Навіть в такій державі як РФ, в їхній Конституції, наскільки я пам’ятаю, не скасована свобода переміщення. Тобто цей закон є антиконституційним навіть з точки зору РФ, навіть якщо для них це їхній громадяни. Тобто вони порушують умови свободи переміщення. Вони можуть створювати додаткові перепони в переміщенні, створювати документи, посилаючись на воєнний стан, особливий режим територій, але де факто депортація, виселення – це незаконно», – пояснив він.

Депутат радить жителям окупованих територій навіть у випадку депортації намагатися в будь-який спосіб залишити Росію. Він вважає, що якщо українці будуть чинити спротив, це може бути прямою загрозою їхньому життю.

Якщо раніше йшлося про примусову депортацію дітей, то зараз російські окупаційні сили почнуть вивозити цілі сім'ї, вважає Лишенко. Він радить звертатися у таких випадках на гарячі лінії МЗС, до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до організації «Червоний Хрест».

Маріупольці на Далекому Сході

Американська телерадіокомпанія CNN у квітні опублікувала розслідування, в якому йдеться про долю жителів Маріуполя, яких вивезли до Росії минулого року. Дехто з них опинився за 7 тисяч км від України, на краю Сибіру біля російського кордону з Північною Кореєю. Автор цього розслідування, локальний продюсер CNN Роман Тимоцко розповів «Новинам Приазовʼя», що деякі з тих маріупольців, які опинилися на Далекому Сході Росії, шукають шляхи повернення до України.

«Я випадково побачив повідомлення в «Твіттері» про сім’ю з Маріуполя, яка опинилася там на Далекому Сході й потім повернулася до України – в Київ якимось чином – через всю Росію. Йдеться про багато-багато днів в потязі, потім перетин кордону з Естонією, дорога через країни ЄС назад через Польщу в Україну. В Росії є волонтери, які пробують допомогти цим людям» – каже журналіст.

Він також підтвердив інформацію проте, що коли маріупольців вивозили на Далекий Схід Росії, їм обіцяли гарні умови та робочі місця.

«Один з найяскравіших сценаріїв, який людям пропонують наполегливо, це шлях на Далекий схід, до Владивостока. Аргументують це тим, що там є багато робочих місць, які добре оплачуються, що ці робочі місця за спеціальностями, які в цих людей були в Маріуполі. Що є заводи, які певним чином схожі за якимось критерієм, що там хороший рівень життя порівняно з більшістю Росії, і найцікавіше, що там схожий клімат до Маріуполя – теж є море», – розказав журналіст.

Дехто погоджувався виїжджати, хтось дізнався про те, куди він їде вже у потязі, а дехто робив це не маючи вибору та під тиском, зазначив Тимоцко.

«Спочатку люди прибувають у Владивосток, тоді у містечко Находка (містечко у Приморському краї – ред.), там є пункт тимчасового розміщення, це по суті санаторій, поганенький санаторій, який влада виділила для «переселенців», – каже чоловік.

Обіцяних умов маріупольці не отримали, стверджує розслідувач. Ті українці, з ким він спілкувався, їм вдалося орендувати квартиру та знайти роботу на місцевих заводах.

Жаліються, що оплати недостатньо, щоб там якісно жити

«Вони жаліються, що оплати недостатньо, щоб там якісно жити, жаліються, що обіцяних російською владою преференцій або немає, або не в такому обсязі, як вони очікували. Ті, хто дуже критично ставиться до Росії й не могли б там жити, напевно максимально швидко шукали шляхи виїзду. Тому я з ними не встиг поспілкуватися. Також просили мене не говорити про політику», – поділився журналіст.

«Змушені взяти паспорт РФ»

Тимоцко також зазначив, що маріупольці, які опинилися на Далекому Сході, були змушені взяти російські паспорти. Це передусім необхідно для отримання хоча б мінімуму того, що їм обіцяли при переселенні.

«Хтось міг десь лишити собі український паспорт, але я не впевнений в цьому. Більшість або здавала паспорти, або українські паспорти лишалися в їхніх домах в Маріуполі. Багато хто приїжджав туди без жодних документів», – додав журналіст.

Більшість із тих маріупольців, з ким поспілкувався Тимоцко, планують поки що залишитися в Росії.

Можливості сісти й спокійно подумати, що робити далі, не було ні в кого

«У більшості в планах – просто працювати, жити своїм життям і абстрагуватися від війни. Одна людина сказала мені, що вона хоче повернутися колись в Маріуполь і сподівається, що він буде російським. Такі теж є. Я думаю, що можливості сісти й спокійно подумати, що робити далі, не було ні в кого. Думаю що багато хто, опинившись в Ростові чи Таганрозі, з полегшенням видихнули, що вони в принципі живі, що вони вийшли з Маріуполя неушкодженими», – вважає розслідувач.

«Позбавити окуповані народи еліти»

Російський політолог, професор Вільного університету у Ризі Дмитро Орєшкін зазначив, що зміни у законодавстві Росії стосовно окупованих територій є цілком передбачуваними.

Путін модифікує радянську практику

«Путін нічого нового не винаходить, а трохи модифікує радянську практику. Коли Радянський Союз захоплює західну Україну чи західну Білорусь, чи країни Балтії, перше, що йому треба зробити, це придушити військовий опір, якщо він є. А друге – це позбавити окуповані народи того, що називається, еліти – інтелігенціі, бюрократії, бізнесу, медіа. Всі ці люди мають бути вилучені з цієї території та замінені якимись найманими працівниками з Росії», – каже політолог.

«Кремлю потрібна лояльність»

Політолог вважає, що головною метою поправок є забезпечення лояльності окупованих територій. Для цього є, власне, два лише інструменти – «репресії й пропагандистське промивання мозку», каже Орєшкін.

Російська влада збирається надовго закріпитися на окупованих територіях, а без репресій і депортацій це неможливо, зазначив він.

«Людина повинна розуміти, що якщо вона протестуватиме, якщо вона буде демонстративно, або навіть не надто демонстративно підтримуватиме якусь там українську символіку, або говорити про те, що при українській владі жилося краще. Він повинен розуміти, що таким чином ризикує потрапити під висилку», – пояснив політолог.

На його думку, з часом, якщо Росія продовжить контролювати окуповані території, проти населення можуть використовуватися більш жорсткі методи тиску.

Доведеться логічно очікувати дедалі активнішого використання негативних факторів, а саме насильства, залякування

«Якщо ти не маєш позитивних важелів для того, щоб залучати населення на свій бік, доводиться використовувати негативні. Нічого позитивного у Путіна взагалі немає, ну, крім там патріотичної риторики, яку багато хто споживає з більшим чи меншим задоволенням. Отже, доведеться логічно очікувати дедалі активнішого використання негативних факторів, а саме насильства, залякування. Це все дуже передбачувано. Загалом кінця на цьому шляху немає, поки жива можливість його репресувати», – сказав Орєшкін.