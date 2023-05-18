На окупованій Луганщині учнів не допускають до екзаменів, якщо вони не отримали паспорт РФ – Лисогор

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що окупанти на підконтрольних їм територіях регіону продовжують тиснути на людей із вимогою брати російські паспорти.

Зокрема, як розповів Лисогор в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода), учнів не допускають до екзаменів, якщо вони не отримали паспорт РФ.

«Найстрашніше те, щоб ви розуміли, наскільки вже нахабство є. Дітей, які зараз повинні здавати екзамени, і які були навіть примусово переведені в їхні школи, не допускають до екзаменів, доки дитина не отримає паспорт [РФ]», – сказав Лисогор.

«Те, що протягом року поставлена задача Путіним провести паспортизацію наших громадян, так, є така ситуація. Причому дуже цікава там відбувається ситуація по Сватовому, що я казав, 30% зарплати вираховують, якщо ти не прийшов одразу після першого повідомлення. А от від травня почали погрожувати позбавленням грошей взагалі за виконану роботу. Плюс в подальшому з депортацією, яка тепер передбачена новим законом РФ», – додав він.

Щодо того, яка кількість людей в Луганській області вже має паспорти Росії, то, за словами голови ОВА, назвати чітку цифру «ніхто не може».

«Те, що там розповідають у відкритих джерелах окупанти, ми цьому не будемо ніколи вірити. Я думаю, наші спеціальні служби володіють цією інформацією, я про неї казати, звісно, не буду», – зауважив Лисогор.

Щодо того, брати чи не брати російський паспорт, то голова ОВА заявив, що тут вже повинна діяти загальнодержавна програма, і вона «розробляється щодо цих паспортів».

«Ми прекрасно розуміємо, що люди, які отримали російські паспорти за своїм бажанням, скажімо так, проросійські, які були колабораціоністами, вони вже мають їх. А ті люди, які примусово отримують ці паспорти, – дуже багато наші спеціальні служби отримують цієї інформації, – я думаю, тут якраз треба буде виходити з того, що багатьох людей змусили їх взяти, тому що не давали просто жити і погрожували», – сказав він.

У травні 2022-го Росія розпочала паспортизацію жителів нових окупованих територій (на захоплених з 2014-го року частинах Донеччини та Луганщини цей процес тривав майже безперервно).

27 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій.

У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

1 травня віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російський паспорт ​задля того, щоб вижити.

В Офісі президента України розтлумачили, за яких умов українські громадяни в окупації можуть взяти російський паспорт.