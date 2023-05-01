У Зеленського пояснили, за яких умов в окупації можна взяти російський паспорт

В Офісі президента України розтлумачили, за яких умов українські громадяни в окупації можуть взяти російський паспорт.

«Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки. Але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян. Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали «російське громадянство», – написав у твітері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Водночас він наголосив, що «кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, обіймав посади в окупаційних адміністраціях, допомагав в організації «референдумів» і під камери брав російські паспорти, відповідатиме перед законом».

Раніше 1 травня віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.

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Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російський паспорт ​задля того, щоб вижити.



«Я би порадив брати російський паспорт. Все ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском… Після цього офіційно відмовитися (зараз напрацьовується відповідний закон) від цього паспорта та повернутися до нормального життя. Або для себе приймати рішення та виїжджати з цієї території у будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Зараз це питання виживання на цій території», – наголосив омбудсмен.

Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.