У Дніпрі відкрили виставку про білоруських добровольців, які загинули за Україну

У Музеї АТО в Дніпрі 23 травня презентували виставку «З Україною в серці». Вона присвячена білоруським добровольцям, які загинули за Україну в боротьбі проти російської агресії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організатори – благодійний фонд «Вільна Білорусь», музей «Вільна Білорусь з Україною в серці» та громадська організація «Форпост».

На виставці представлені портрети загиблих в Україні білорусів та історії їхнього життя. Тут, зокрема, є світлини майданівця Михайла Жизнєвського та ще близько двох десятків бійців-білорусів, які не повернулися з війни.

Захід розпочався спільною молитвою за полеглих.

Дружина загиблого у російсько-українській війні бійця, громадського активіста з Білорусі Василя Парфенкова Олена Гергель розповіла, що зі своїм чоловіком вона познайомилася наприкінці 2014 року. Він був учасником Антитерористичної операції, під час повномасштабної війни – воював на Київському та Луганському напрямках.

«Усе своє свідоме життя, з 16-17 років, він боровся за волю Білорусі, неодноразово був ув’язнений режимом Лукашенка, відчув на собі репресії в Білорусі. Був нагороджений різними нагородами, зокрема, як політв’язень. Приїхав до України під час Майдану, воював у добробаті… Загинув Василь разом з двома побратимами-білорусами під Лисичанськом. Вони загинули героїчно – допомогли навести нашу арту на скупчення ворожої техніки. На жаль, тіла хлопців не було можливості забрати», – розповіла Гергель.

Читайте також: Білорус, який хотів воювати за Україну, позивався до СБУ. Він провалив перевірку на поліграфі – спецслужба

За словами організаторів, з міркувань безпеки на виставці показують далеко не всіх білорусів-воїнів, загиблих за Україну, адже в частини з них удома, в Білорусі, лишаються родичі.

Опісля Дніпра виставку презентують у Запоріжжі, а далі – у Литві та Польщі.