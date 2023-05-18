Білорусь будує укріплення із «зубів дракона» за 20 км від кордону з Україною – моніторингова група

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що на виїзді з селища Калініна Гомельського району будують укріплення в напрямку кордону з Україною. Йдеться про так звані «зуби дракона», які використовувати під час Другої світової війни для запобігання руху танків і піхоти.

За даними моніторингової групи, лінія протитанкових укріплень побудована в полі уздовж траси М8 в напрямку України.

«Беларускі Гаюн» пише, що виробництвом «зубів дракона» займаються шість білоруських компаній, які також постачали їх до Росії.

«Зуби дракона» стали відомі завдяки їх використанню для лінії оборони на окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександар Вальфович раніше заявив про нібито спроби влаштувати провокації та ввезти через український кордон зброю та вибухівку. Втім він не назвав конкретних випадків таких спроб.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали десятки тисяч мирних українських жителів. Територія Білорусі пізніше в окремі періоди активно використовувалася російською армією для нападу на Україну.

Україна активно зміцнює свої території на півночі через можливу загрозу повторного вторгнення з Білорусі.