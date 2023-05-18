Лукашенко назвав український контрнаступ «дезінформацією» та закликав до переговорів 

Олександр Лукашенко знову закликав Україну вести переговори з Росією на основі «взаємно шанобливого» діалогу. Про це він заявив на засіданні Ради Парламентської асамблеї ОДКБ у Мінську, передає білоруська державна агенція «БелТА».

Лукашенко також заявив, що українська армія нібито не має потенціалу для контрнаступу.

«Треба сказати, найбільша дезінформація – це цей «контрнаступ». Як на мене, ніякого «контрнаступу» немає і бути не може. Один до п’яти на фронті воювати технікою і живою силою – це просто божевілля! Ні, треба підбурювати, потрібно накручувати українців, щоб продовжувати і топити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні сутність на фронті. Ми це бачимо. Це в нас просто за парканом», – заявив Лукашенко.

Читайте також: Буданов заявив, що депутат Шевченко допомагав розвідці в комунікації з Лукашенком

Лідер білоруського режиму знову закликав Україну до переговорів.

«Перш ніж нас звинувачувати в протистоянні, ескалації цього конфлікту, потрібно повернутися за стіл переговорів. Візьміть не той документ (який був розроблений під час кількох раундів російсько-українських переговорів на початку вторгнення – ред.), новий. Щоб припинити війну», – цитує його «БелТА».

Такі пропозиції Лукашенко вже робив під час виступу з «посланням до народу і парламенту» 31 березня.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.