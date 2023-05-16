Буданов заявив, що депутат Шевченко допомагав розвідці в комунікації з Лукашенком

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що народний депутат Євген Шевченко він був задіяний для комунікації з Олександром Лукашенком.



«Ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації (з Лукашенком – ред.), усі можливості, які в нас були. Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, як країни, у цю війну. Це перша мета. Друге – коли відбулося витіснення і втеча російської армії, щоб не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб завдання ударів. Як показав час, станом на зараз вдалося цього досягти», – сказав Буданов в інтерв’ю програмі «Різні люди».



Відповідаючи на уточнююче запитання щодо прізвища депутата, Буданов сказав: «Усі розуміють, це пан Шевченко. Євген».



«Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв’язками. Загалом ніколи це сильно не приховували. Він є ефективним у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає нам. Давайте назвемо це так. І жодного разу не відмовив, коли ми зверталися з проханнями до нього», – додав керівник ГУР.

У травні 2021 року народні депутати зі фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді більшістю голосів підтримали виключення з фракції Євгенія Шевченка. Це сталося після того, як він у квітні того ж року зустрічався з Олександром Лукашенком. У фракції тоді заявили, що його не делегували для проведення будь-яких перемовин у Білорусі.