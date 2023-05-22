Литва від початку року відмовила у видачі й продовженні посвідки на проживання 347 росіянам і білорусам

Литва від початку 2023 року відмовила у видачі та продовженні посвідки на проживання 347 росіянам і білорусам. За весь 2022-ий відмов було 163, повідомила голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте. Її слова наводить видання Delfi.

За словами чиновниці, багато хто не отримав посвідки на проживання через загрозу нацбезпеці. До цього числа входять і ті, хто давно проживав у Литві і мав продовжити дозвіл. Якщо раніше така причина була рідкісною (2022 року лише 32 випадки), то зараз контроль посилили, підкреслила вона.

«Треба мати на увазі, що раніше не було війни, не було й посиленої перевірки. Наразі ситуація змінилася, загроза збільшилася, тому й оцінка загроз стала жорсткішою», – пояснила Евеліна Гудзінскайте.

Голова департаменту міграції зазначила, що хоча позиція Литви щодо війни Росії проти України – недвозначна і добре відома, щомісяця кілька десятків людей в анкеті вказують, що підтримують Росію та її мотиви. «Це дивує. Люди вірять тому, що говорять білоруський та російський режими, дивляться і слухають пропаганду, живуть у тому світі», – сказала вона, додавши, що деякі заявники, отримавши відмову, звертаються до судів.

У березні цього року Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає призупинення прийому заяв від громадян Росії та Білорусі на отримання громадянства Литви.

Пропонувалося також заборонити надання тимчасової посвідки на проживання в Литві.

За даними МВС країни, у 2021 році громадянство Литви по натуралізації отримали 33 білоруси і 45 росіян, а у 2022 році – 16 білорусів і 29 росіян. У 2021 році литовське громадянство у спрощеному порядку отримали 34 білоруси і 34 росіян, а у 2022 році – 6 білорусів і 17 росіян.