У Литві росіянам і білорусам, які проживають у країні, заборонили володіти зброєю

Сейм Литви ухвалив закон, який забороняє росіянам і білорусам, що проживають у країні, купувати і володіти зброєю. За проголосували 106 депутатів, десятеро утрималися, повідомило 15 грудня видання Delfi.

Закон набуде чинності 1 січня 2023 року. Росіяни та білоруси з цього моменту не зможуть купувати та зберігати зброю, збройне приладдя, боєприпаси, у тому числі призначені для полювання, спорту, самооборони, професійної діяльності, колекціонування, навчання та наукових досліджень.



«Громадяни ворожих іноземних держав, які тут проживають, можуть взяти зброю для захисту інтересів своєї країни походження через ідеологічні міркування», – сказав голова Комітету з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас. За його словами, цей захід спрямований на максимальне підвищення безпеки Литви.



У пояснювальній записці йдеться, що дозвіл на зберігання або носіння зброї мають 294 громадяни Росії та 46 громадян Білорусі.



На початку жовтня в Латвії ухвалили поправки до закону про зброю. З першого вересня 2023 року будуть анульовані дозволи для негромадян Латвії та людей з посвідкою на проживання, якщо вони не походять із країни НАТО, члена Європейської асоціації вільної торгівлі, Австралії, Бразилії, Нової Зеландії чи України.



Також Естонія позбавила права на зберігання та носіння зброї всіх людей без паспорта країни з 1 грудня.