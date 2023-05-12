Білорус, який хотів воювати за Україну, позивався до СБУ. Він провалив перевірку на поліграфі – спецслужба

Білорус, який хотів воювати за Україну, позивався до СБУ через те, що його змусили залишити територію України, повідомляє 12 травня білоруська служба Радіо Свобода.

Як ідеться в повідомленні, один із судів Києва відмовив громадянину Білорусі, який хотів воювати на боці України в складі білоруського національного формування, у скасуванні рішення СБУ, яке передбачає примусове повернення до країни походження чи третьої країни. Засідання суду відбувалося 16 березня в закритому режимі, але рішення за його результатами було оприлюднене лише зараз.

У жовтні 2022 року Служба безпеки України провела опитування громадянина Білорусі за допомогою поліграфа та за його результатами рекомендувала йому покинути територію України до 23 жовтня 2022 року. Білорус натомість звернувся до суду з позовом про скасування цього рішення.

У рішенні суду зазначається, що під час допиту за допомогою поліграфа співробітники СБУ отримали інформацію, яка вказує на «можливу присутність білоруса в розвідувальному апараті спецслужб або правоохоронних органів Білорусі та виконання завдань на шкоду національній безпеці України». «Наявність громадян Білорусі, які скомпрометовані співпрацею з національними спецслужбами, на території України становить загрозу державній безпеці», – пояснили в судовому засіданні представники СБУ.

За результатами опитування співробітники СБУ також нібито виявили у білоруса ознаки «девіантної поведінки» та «дезадаптивних нахилів, які можуть ускладнити вступ цієї особи до лав Збройних сил України та призвести до тяжких наслідків».

Суд визнав, що інформація, отримана під час контррозвідувальної перевірки, є достатньою підставою для примусового повернення білоруса до країни його походження або третьої країни.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Україну змушені були залишити двоє білоруських добровольців – колишній політв'язень Тихін Клюкач і боєць із позивним «Карич», яких СБУ нібито підозрювала у співпраці з КДБ Білорусі.

Тоді Клюкач стверджував, що «Карича» в Білорусі колись затримував КДБ, після чого він пішов і не повернувся. Відомо, що «Карич» навчався в Польщі і тривалий час не відвідував Білорусь. Але в лютому 2022 року під час поїздки до Білорусі він потрапив до райвідділу КДБ і під загрозою ув’язнення погодився на співпрацю. Після повернення до Польщі він одразу повідомив про це польським спецслужбам та вербувальникам волонтерів в Україні.

Офіційний представник ініціативи Prague Support Team Кирило Якимович розповів білоруській службі Радіо Свобода, що познайомився з «Каричем» у Польщі.

«До нього велика повага, що він майже одразу сказав, що підписав папір про співпрацю з КДБ. Він цього не приховував і не заперечував… «Карича» поляки перевірили на поліграфі. Вибите під ударами кийків підписання не означає, що він співпрацював», – сказав Якимович.

Сам «Карич» не розкриває свою особу та не дає інтервʼю.