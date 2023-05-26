Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі «призведе до небезпечної ескалації» – Боррель

Європейський союз засуджує угоду між Росією та Білоруссю щодо розміщення ядерних боєприпасів РФ на білоруській території – про це йдеться в заяві голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля 26 травня.

«Це крок, який призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації», – вважає він.

Боррель вказав на те, що ці дії також суперечать зобов’язанням Росії за Будапештським меморандумом, згідно з яким Білорусь відмовилася від ядерної зброї на своїй території.

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Крім того, голова дипломатичної служби ЄС вказав на співучасть Мінська в агресії Росії проти України.

«Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі», – додав Боррель.

Він застеріг, що спроби подальшої ескалації зустрінуть «жорстку та злагоджену реакцію».

Олександр Лукашенко в Москві заявив напередодні, що переміщення російської тактичної ядерної зброї з Росії до Білорусі почалося.

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Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».