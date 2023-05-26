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Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі «призведе до небезпечної ескалації» – Боррель

Жозеп Боррель вказав на те, що такі дії Москви також суперечать зобов’язанням Росії за Будапештським меморандумом

Європейський союз засуджує угоду між Росією та Білоруссю щодо розміщення ядерних боєприпасів РФ на білоруській території – про це йдеться в заяві голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля 26 травня.

«Це крок, який призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації», – вважає він.

Боррель вказав на те, що ці дії також суперечать зобов’язанням Росії за Будапештським меморандумом, згідно з яким Білорусь відмовилася від ядерної зброї на своїй території.

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Крім того, голова дипломатичної служби ЄС вказав на співучасть Мінська в агресії Росії проти України.

«Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі», – додав Боррель.

Він застеріг, що спроби подальшої ескалації зустрінуть «жорстку та злагоджену реакцію».

Олександр Лукашенко в Москві заявив напередодні, що переміщення російської тактичної ядерної зброї з Росії до Білорусі почалося.

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Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».

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