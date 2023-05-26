Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, бо Лукашенко –«людина непередбачувана» – ByPol

Президент Росії Володимир Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, бо фактичний правитель цієї країни Олександр Лукашенко може заволодіти нею, припустив в етері «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) Олександр Азаров, керівник білоруської опозиційної ініціативи ByPol.

«Лукашенко – людина непередбачувана і може використати її навіть проти Росії. Тоді він використовуватиме її в переговорах з тією ж Росією. І тому росіяни неодноразово заявляли, що, якщо ядерна зброя буде поставлена, то тільки під контролем Росії… Український контрнаступ, дай Бог, він буде успішним – і тоді Лукашенко, бачачи, що в Кремлі уже не до нього, зможе заволодіти цією зброєю. Це великий ризик для Росії. Я думаю, що вони це розуміють і прораховують», – каже Азаров.

Керівник ініціативи ByPol також вважає, що розміщення ядерної зброї в Білорусі не вигідне ані Мінську, ані Москві, бо не принесе перемоги у війні з Україною. Це лише потрібно Лукашенкові, щоб західні держави вели з ним переговори. Тому Азаров погоджується, що розміщення ядерної зброї в Білорусі справді могло бути ініціативою Лукашенка, як про це раніше заявляв Володимир Путін.

«Він вигнанець, злочинець, агресор у війні, білоруських дипломатів ніде не приймають. Але він хоче вийти з цієї кризи шляхом розміщення в себе ядерної зброї. І в такий спосіб він вважає, що з ним тоді почнуть вести переговори. Можливо, знімуть санкції, Можливо, інші привілеї», – вважає Олександр Азаров.

25 травня Лукашенко заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї з Росії до Білорусі почалося. За його словами, місце для зберігання ядерної зброї вже підготовлене.

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Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».