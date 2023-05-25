Москва і Мінськ підписали угоди про розміщення ядерної зброї Росії на території Білорусі

Москва і Мінськ підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі, повідомляє білоруське міністерство оборони.



Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, розміщення нестратегічної ядерної зброї є «дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх країн».



У білоруському оборонному відомстві заявляють, що в умовах «безперервної войовничої риторики, підкріпленої практичними діями щодо Білорусі та РФ з боку країн «колективного» Заходу організовано роботу щодо розміщення на території Білорусі нестратегічної ядерної зброї РФ» .



Зі свого боку російський міністр оборони Сергій Шойгу наголосив, що Москва не передає Мінську ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною.

Це сталося на тлі чергових ядерних погроз з боку російської сторони через повідомлення про постачання винищувачів F-16 Києву.

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У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».