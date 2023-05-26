Підрив територіальної цілісності України і дестабілізація Молдови: посли ЄС погодили санкції щодо 7 людей

Посли ЄС погодилися на санкції щодо семи людей за підрив територіальної цілісності України та за дестабілізацію Молдови, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС сьогодні дали зелене світло санкціям проти 2 осіб з Молдови за підрив територіальної цілісності України та ще 5 осіб за дестабілізацію Молдови – перші списки за цим новим режимом санкцій», – написав він у твіттері.



Напередодні ЗМІ повідомляли, що у Європейському союзі триває робота над санкційним списком, який передбачає обмежувальні заходи ЄС стосовно п’яти громадян Молдови. За даними видання EUobserver, «чорний список» очолять голова партії «Шор» Ілан Шор, його заступниця Марина Таубер і колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк. Також до списку мали увійти ще двоє молдовських громадян.

У квітні Рада ЄС підтримала нову структуру цільових обмежувальних заходів, яка дає можливість застосовувати санкції проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови, а також демократії країни, верховенству права, стабільності та безпеці.

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Тоді Рада ЄС наголошувала, що зусилля з дестабілізації Молдови значно зросли з початку російського вторгнення в Україну та безпосередньо загрожують стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Перед цим у лютому президентка Молдови Майя Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.