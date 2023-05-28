У ЗСУ розповіли, чи можуть F-16 підвищити ефективність використання ракет HARM

Ефективність застосування американських ракет HARM, які вже отримала Україна, була б набагато кращою разом із винищувачами F-16, наголосив у ексклюзивному інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

«Озброєння, яке ми отримали, дещо покращило ефективність. Причому ракети HARM, протирадіолокаційні, у нас взагалі були відсутні. І вони допомогли переломити хід боротьби з їхньою ППО (протиповітряною обороною армії РФ – ред.). Але ефективність їхнього застосування була б набагато кращою з F-16. У них є спеціальний приймач, який дає льотчику інформацію про те, який із зенітно-ракетних комплексів противника з якого азимуту працює. Тобто ракету пускають саме по працюючому комплексу. Це дозволило б підняти ефективність в рази», – каже український військовий.

За його словами, те саме стосується й іншого озброєння, наприклад «розумних» бомб.

«Ми їх (розумні бомби – ред.) програмуємо на землі, хоча літаки F-16 дозволили б це програмування не виконувати на землі, а працювати по цілях, які б виявлялися у польоті, це також підняло б ефективність. І це стосується майже всієї лінійки озброєння, високоточного маю на увазі, яке пілотами на літаках НАТО використовується не просто запрограмоване з землі, а використовується залежно від ситуації, яка є в реальному часі», – зазначив Голубцов.

Отже, на думку начальника авіації Командування Повітряних сил ЗСУ, російським військовим «не слід розслаблятися, спроможності і потужності авіації Повітряних сил України з кожним днем нарощуються і будуть рости».

«Я думаю, що вони (російські військові – ред.) це зрозуміють тільки тоді, коли програють повітряний простір, програють всю війну», – підсумував він.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.