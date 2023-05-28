Російські військові обстріляли приватний сектор на Харківщині, поранено жінку – ДСНС

Армія РФ вкотре атакувала території Харківської області, йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники кажуть, що 28 травня населені пункти Куп’янського району «опинились під інтенсивними артилерійськими обстрілами РФ».

«Ворог поцілив у приватний сектор села Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання», – повідомили в службі.

Крім того, рятувальники кажуть, що в результаті обстрілу приватного сектору в селі Кучерівка Куп’янського району, місцева мешканка 1949 року народження, отримала осколкові поранення.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.