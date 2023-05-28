«Росія завжди буде агресивною»: Подоляк назвав умову завершення війни цього року

Україна може завершити війну з РФ вже цього року, але для цього необхідна «достатня» кількість зброї, зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв’ю виданню La Repubblica.

«Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов’язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони», – відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, «війна може завершитися цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї». Також Подоляк уточнив, якого озброєння воїнам Збройних сил України наразі найбільше не вистачає:

снарядів;

ракет великої дальності;

сучасних винищувачів.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

27 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».