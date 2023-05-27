Україна вже почала «попередні операції» з підготовки до контрнаступу – Подоляк

Україна вже почала «попередні операції» з підготовки до контрнаступу проти російських військ, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише The Gardian.

«Це (контрнаступ – ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту», – заявив він.

При цьому Подоляк додав, що «інтенсивність контрнаступу наростає і займе досить тривалий період часу».

Радник глави ОП припустив, що «в міру того, як контрнаступ набирає обертів, відбуватимуться нові вторгнення російських партизанських груп на територію Росії, як, наприклад, рейд у Бєлгородській області на початку цього тижня».

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

27 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».