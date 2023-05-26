США мають надати Україні ATACMS і касетні боєприпаси для успіху на полі бою – сенатор Ґрем

Якщо США нададуть Україні ракети більшої дальності ATACMS та касетні боєприпаси, це підвищить вірогідність успіху на полі бою. Про це заявив під час брифінгу у Києві американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До України Ґрем приїхав із третім робочим візитом від початку повномасштабного вторгнення. У столиці він провів зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

За словами сенатора, він не знає, чому Україні досі не надали ракети ATACMS. А після повернення до США планує звернутися до колег із Сенату аби разом заохотити адміністрацію Байдена надати українській армії зброю більшого радіусу дії.

«Щодо ATACMS. Чому ми не надали цю зброю більшої дальності, я не знаю. HIMARS мали велике значення на полі бою. Але росіяни пристосувалися. А ATACMS можуть дістати росіян там, де не дотягнеться жодна система HIMARS. Я збираюся повідомити моїм колегам у Сенаті, що нам потрібно заохотити адміністрацію Байдена надати ATACMS українським військовим. Це допоможе в контрнаступі, завдавши хаосу росіянам, які змінюють позиції», – зазначив Ґрем.

Згадав сенатор-республіканець і про касетні боєприпаси, про які, за даними Reuters, США нібито просила Україна.

«Щодо касетних боєприпасів. Наші та українські військові сказали мені, що... вони здатні завдати шкоди російським військовим. Один касетний боєприпас дорівнює п’яти традиційним гаубичним снарядам 155 міліметрів. Тому я переконаний, якщо ми надамо ATACMS і касетні боєприпаси, це підвищить вірогідність успіху на полі бою, збереже життя українців і прискорить звільнення України від Росії», – підсумував американський політик.

Також американський сенатор заявив, що в Києві його поінформували про український контрнаступ і Ґрем впевнений, його результати можна буде побачити вже найближчими тижнями. Також він заявив, що битва за Бахмут ще не завершена, а на російських військових от-от «чекає пекельний вогонь».

«Це лише питання часу, коли Україна почне серйозно звільняти території від росіян. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз, що мета вигнати загарбників можлива. І тут ключовим є продовження зобов’язань надавати українській армії якісніші можливості для боротьби з кількістю російської армії», – заявив він.

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Ґрем додав, що російські війська «ослаблені та знекровлені», але й ціна для українського народу була високою.

«Але я очікую, що найближчими днями і тижнями український контрнаступ дасть результати. І я тут, щоб сказати вам, що остання глава битви за Бахмут ще не завершена. Я тут, щоб сказати вам, що російські військові ось-ось зустрінуться із пекельним вогнем», – додав політик.

Також Ліндсі Ґрем зазначив, що «республіканці та демократи, незалежно від новин у ЗМІ, єдині і продовжуватимуть допомагати Україні виграти боротьбу за її свободу, яка змінить світ на краще».

Сенатор-республіканець також заявив, що наступного тижня Сенат США візьметься за визнання групи Вагнера іноземною терористичною організацією.