США планують оголосити новий пакет допомоги Україні, там будуть переважно боєприпаси – ЗМІ

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів, що складається переважно з боєприпасів, повідомило агентство Reuters із посиланням на два офіційні джерела, які говорили на умовах анонімності.

За повідомленням, про пакет можуть оголосити 26 травня або вже після вихідних.

Як очікують, пакет буде містити більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України у війні, яку веде Росія.

3 травня влада США оголошувала про надання нового озброєння Україні в рамках чергового пакету військової допомоги у розмірі 300 млн доларів.

Cполучені Штати, які співпрацюють із союзниками і партнерами, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, надали Києву мільярди доларів допомоги у сфері безпеки з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.