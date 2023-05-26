У Міноборони підрахували, скільки потрібно F-16 для звільнення України

Станом на сьогоднішній день українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

«Чотири ескадрильї F16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора», – пише пресслужба.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Ініціативу підтримали представники Євросоюзу, НАТО, Велика Британія заявила, що влітку почне навчати українських пілотів.