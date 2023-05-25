Остін сподівається, що тренування пілотів ЗСУ на сучасних винищувачах почнуться найближчими тижнями

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на вступній промові онлайн-зустрічі «Рамштайн» 25 травня прокоментував рішення Вашингтона дозволити навчати українських пілотів на сучасних винищувачах, у тому числі F-16.

«Минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках 4-го покоління, в тому числі F-16. Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями», – заявив він.

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На думку Остіна, це навчання сприятиме зміцненню та вдосконаленню Повітряних сил України в довгостроковій перспективі.

«Ці нові спільні зусилля посилають потужне повідомлення про нашу єдність і довгострокову відданість самообороні України. І це знову засвідчує нашу спільну рішучість забезпечити, щоб суверенна та захищена Україна могла стримувати будь-яку майбутню агресію та захищатися від майбутніх атак», – додав Остін.

Він назвав найважливішими спроможностями, які надають члени Контактної групи з оборони України, системи протиповітряної оборони, а також продовження постачання боєприпасів.

Загалом, за словами голови Пентагону, члени Контактної групи зобов’язалися виділити майже 65 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Ініціативу підтримали представники Євросоюзу, НАТО, Велика Британія заявила, що влітку почне навчати українських пілотів.