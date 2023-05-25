Почався «авіаційний» Рамштайн: хто і коли дасть Україні F-16?

На 12-й зустрічі у форматі Рамштайн 25 травня обговорюють посилення української ППО та передачу Україні F-16, анонсував речник Пентагону Патрік Райдер.
Питання американських винищувачів зараз отримало найбільший прогрес за весь той час, поки Київ звертається із цим запитом до Заходу.
Близько 20 українських пілотів незабаром розпочнуть навчання на F-16 у Британії, повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду, а раніше Данія оголосила, що прийме курсантів вже у липні.
Загалом до авіаційної коаліції, яка навчатиме українських фахівців на нових машинах, уже належать Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія і – як оголосив на саміті G7 президент Джо Байден – тепер також США.
Командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц заявив, що питання приєднання до коаліції розглядає і Німеччина: вона, як і Британія, не має на озброєнні F-16, але Берлін може допомогти інфраструктурою або навчанням, заявив Герхарц.
Наразі всі заяви щодо авіації зроблено щодо навчання – але відкритим залишається питання, хто поставить Україні самі літаки.
Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак сказав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 загалом, сформувавши три чи чотири ескадрильї.
Якщо F-16 для України – вже не фантастика, в ефірі ми максимально докладно розповімо, чим є ця машина і чого з її допомогою може добитися українська армія.
Головні питання випуску:
Скільки потрібно винищувачів, щоб вони були реальною силою, яка зможе перемогти Росію в повітрі?
Чи зупинить така авіація обстріли прикордонних Сумської, Чернігівської та прифронтових Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей?
Чому Росія зараз посилила обстріли там - і чи має агресор потенціал «насипати» ще більше?