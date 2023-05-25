Почався «авіаційний» Рамштайн: хто і коли дасть Україні F-16?

На 12-й зустрічі у форматі Рамштайн 25 травня обговорюють посилення української ППО та передачу Україні F-16, анонсував речник Пентагону Патрік Райдер.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Питання американських винищувачів зараз отримало найбільший прогрес за весь той час, поки Київ звертається із цим запитом до Заходу.

Близько 20 українських пілотів незабаром розпочнуть навчання на F-16 у Британії, повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду, а раніше Данія оголосила, що прийме курсантів вже у липні.

Загалом до авіаційної коаліції, яка навчатиме українських фахівців на нових машинах, уже належать Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія і – як оголосив на саміті G7 президент Джо Байден – тепер також США.

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Командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц заявив, що питання приєднання до коаліції розглядає і Німеччина: вона, як і Британія, не має на озброєнні F-16, але Берлін може допомогти інфраструктурою або навчанням, заявив Герхарц.

Наразі всі заяви щодо авіації зроблено щодо навчання – але відкритим залишається питання, хто поставить Україні самі літаки.

Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак сказав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 загалом, сформувавши три чи чотири ескадрильї.

Якщо F-16 для України – вже не фантастика, в ефірі ми максимально докладно розповімо, чим є ця машина і чого з її допомогою може добитися українська армія.

Головні питання випуску:

Скільки потрібно винищувачів, щоб вони були реальною силою, яка зможе перемогти Росію в повітрі?

Чи зупинить така авіація обстріли прикордонних Сумської, Чернігівської та прифронтових Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей?

Чому Росія зараз посилила обстріли там - і чи має агресор потенціал «насипати» ще більше?