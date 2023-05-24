Найбільший у світі авіаносець зайшов до Осло, викликавши невдоволення Росії

Американський авіаносець USS Gerald R. Ford, найбільший у світі, увійшов до Осло 24 травня. Це відбувається на тлі загострення напруженості між НАТО та Росією через її війну проти України.

Норвезькі військові повідомили, що найближчими днями корабель і екіпаж будуть проводити навчання зі збройними силами Норвегії вздовж узбережжя країни.

Посольство Росії в Осло засудило візит авіаносця, заявивши: «На півночі [Арктики] немає питань, які вимагали б військового вирішення, ані тем, де потрібне зовнішнє втручання».

Як повідомляє агентство AFP, очікується, що USS Gerald R. Ford, який може перевозити до 90 літаків і гелікоптерів, залишиться на швартуванні в столиці Норвегії протягом декількох днів.

У своїй заяві норвезькі військові заявили, що «візит і присутність авіаносця надають... унікальну можливість розвивати наше співробітництво і тісно співпрацювати з нашим найважливішим союзником, Сполученими Штатами».

Норвегія, член НАТО, має спільний кордон з Росією в Арктиці, й минулого року стала найбільшим постачальником газу в Європі після падіння поставок із Росії, пише Reuters.